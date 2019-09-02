الباز: جامعة سيناء تعمل أولا على بناء شخصية الطالب وثانيا الدرجة العلمية

قال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إن مشروعاته لها وجهين جدوى اقتصادية واجتماعية، لافتا إلى أنه يهتم بالجدوى والقيمة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن القيمة الاجتماعية أهم بالنسبة لديه من القيمة المادية، مشيرا إلى أن تنمية سيناء ضرورة قومية على كل مصري.

ولفت "راتب"، إلى أن جامعة سيناء حصدت المركز الأول في مسابقة الإبداع على مستوى جامعات الجمهورية، منوها أن الجامعة تهتم بشخصية الطالب، متابعا: "أسلوب جامعة سيناء بناء الشخصية ومنح الدرجة العلمية".