لاعب ساوثامبتون يستعد للانتقال إلى الدوري التركي

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن اللاعب ​ماريو ليمينا​ يستعد للانتقال من نادي ​ساوثامبتون​ الإنجليزي إلى غلطة سراي التركي على سبيل الإعارة.



في حين كان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مرتبطًا مؤخرًا بالانتقال إلى نادي موناكو، لكن يبدو أنه من المحتمل الآن أن يتوجه إلى إسطنبول بعقد لمدة موسم.



جدير بالذكر أنه خلال شهر اغسطس، أكّد مدرب ساوثامبتون ​رالف هاسنهوتل​ أنه من المحتمل أن يغادر اللاعب الغابوني الدولي النادي بعد عدم ضم ليمينا إلى معسكر ما قبل الموسم في النمسا.



