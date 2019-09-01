الان بث مباشر مباراة arsenal vs tottenham
الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:21 م
تذيع بي ان سبورت 2 مباراة توتنهام وآرسنال Tottenham vs Arsenal بث مباشر والتى تقام على ملعب الإمارات بتعليق حفيظ دراجي .
فى تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة تنقل بث مباشر مباراة
آرسنال وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع أون لاين مشاهدة مباراة آرسنال وتوتنهام بث
مباشر فى الدورى الانجليزي
موعد مباراة آرسنال
وتوتنهام بث مباشر
6:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:30 مساءاً بتوقيت مصر .
6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
6:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:30 مساءاً بتوقيت العراق .
5:30 مساءاً بتوقيت السودان .
6:30 مساءاً بتوقيت اليمن .