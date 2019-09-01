الإمارات: باراجواى تعفى مواطنينا من تأشيرة دخول أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الأحد، أنه أصبح بإمكان مواطني الدولة حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية السفر إلى باراجواي دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، مشيرة إلى أن قرار الإعفاء دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 أغسطس الماضي.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن القرار يأتي بناء على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين حكومتي الإمارات وباراجواي، والتي تم توقيعها في 24 سبتمبر 2018، من قبل وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور بن محمد قرقاش، ووزير خارجية الباراجواي لويس ألبرتو كاستيليوني، على هامش مشاركة وفد الإمارات في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أحمد ساري المزروعي، إن دخول القرار حيز التنفيذ يتيح لحملة الجوازات الإماراتية المذكورة دخول أراضي باراجواي دون تأشيرة مسبقة ودون رسوم، مع إمكانية البقاء فيها لمدة أقصاها 90 يومًا في كل زيارة، مؤكدًا أن تنفيذ الاتفاقية يعكس قوة العلاقات بين البلدين.



يذكر أن هذه الاتفاقية سهلت بشكل تام دخول مواطني دولة الإمارات حملة الجوازات المذكورة دون تأشيرة على خلاف نظام الدخول المعمول به سابقًا في باراجواي منذ 22 فبراير 2018، والذي كان يستوجب الحصول على تأشيرة عند الوصول برسوم قدرها 100 دولار أمريكي.