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مصر

بيومي: زيارة "السيسي" للكويت تبحث تهديدات الجريمة بالمنطقة (فيديو)

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:49 ص
السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي
وسام عطية
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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات البينية العربية نهضت مؤخرًا عن طريق منطقة التجارة الحرة العربية، وعلى الدول العربية التكاتف وبذل مزيد من الجهد للتوسع.

وأضاف بيومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن 1800 مليار دولار تستثمرهم الدول العربية خارج حدود المنطقة و80 مليار دولار بالداخل، وهذا ينبغي أن يتغير ولكن يتوقف على قدرة العرب على استيعاب الأموال وتهيئة البيئة المناسبة للمستثمر، مؤكدا أن الكويت من الدول التي تأتي في صدارة المستثمرين في مصر، فهي تعد من أول 5 دولة مستثمرة.

وأكد بيومي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت تتناول بحث الأوضاع بسوريا واليمن وليبيا، وأيضًا تهديدات الجريمة بالمنطقة العربية الممثلة في الهجرة غير الشرعية وغسيل الأموال والإرهاب وتجارة المخدرات، مضيفا أن العلاقات البينية العربية نهضت مؤخرًا عن طريق منطقة التجارة الحرة العربية، وعلى الدول العربية التكاتف وبذل مزيد من الجهد للتوسع.

واختتم بيومي في مداخلته مع الإعلاميين حسام الدين حسين وسمر نعيم، أنه على المستوى الثنائي مصر دولة ذات أيادي بيضاء مع الكويت منذ نشأتها في الستينيات، ووقوف مصر بجانب الكويت أثناء تهديدات العراق لها، بالإضافة إلى أن الجالية المصرية بالكويت تسهم في نهضتها.

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