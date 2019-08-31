أسعار الحديد اليوم.. و"المصريين" بـ11800 جنيه للطن

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، إن هناك استقرارا في أسعار مواد البناء بشكل عام منذ فترة طويلة، ولا توجد توقعات بارتفاع الأسعار الفترة المقبلة.



وأضاف الزيني، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر حديد المصريين سجل 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه.



وسجل سعر حديد بشاي 11 ألفًا و850 جنيهًا، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفًا و650 جنيهًا للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفًا و550 جنيهًا للطن.