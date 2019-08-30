مساجد كفر الشيخ تحتفل بالعام الهجرى الجديد اليوم

تحتفل المساجد الكُبرى بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، بالعام الهجرى الجديد 1441هـ، وذلك عقب صلاة المغرب مباشرةً، بحضور جميع مديرى إدارات الأوقاف بكل مركز ومدينة.



ويتضمن برنامج الاحتفالات تلاوة قرآنية، وكلمة لمديرى إدارات الأوقاف بكل مركز ومدينة، حول الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، ومعاناة النبى صلى الله عليه وسلم للوصول إلى يثرب "المدينة المنورة" بعد خروجه من مكة المكرمة بعد أن أذن الله له بذلك، بالإضافة إلى فقرة إنشاد دينى وابتهالات، ويستمر الاحتفال لمدة 60 دقيقة.



ومن المُقرر، أن يشهد الاحتفالات رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة محافظة كفر الشيخ، ورؤساء الوحدات المحلية للقرى، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وقيادات الأزهر الشريف والأوقاف.