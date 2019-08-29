صحف ألمانيا تتفق على سوء حظ دورتموند بعد القرعة

ألقت الصحف الألمانية الضوء على نتائج قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، التي أجريت اليوم الخميس بإمارة موناكو الفرنسية.



وجاءت صحيفة "كيكر" بعنوان "بايرن يحصل على توتنهام.. وقرعة صعبة لدورتموند"، وذلك بعدما وقع بايرن ميونخ في المجموعة الثانية رفقة توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أوليمبياكوس اليوناني والنجم الأحمر الصربي.



أما بوروسيا دورتموند فتواجد في المجموعة السادسة النارية، التي يتواجد بها برشلونة الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براج التشيكي.



أما شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" فجاءت بعنوان "مجموعة قوية لدورتموند.. وحظ سعيد لبايرن ولايبزيج".



ووقع لايبزيج ضمن المجموعة السابعة رفقة زينيت سانت بطرسبرج الروسي، بنفيكا البرتغالي وليون الفرنسي.



ووصفت صحيفة "سبورت بيلد" أيضًا مجموعة دورتموند بالمطرقة، بينما أكدت أن بايرن راضٍ بما أسفرت عنه القرعة.