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رياضة

قطبا مدريد ودورتموند التهديد الأكبر فى أبطال أوروبا

الخميس 29/أغسطس/2019 - 03:25 ص
جريدة الدستور
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تسحب الخميس في موناكو قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، حيث يشكل قطبا العاصمة الإسبانية، ريال وأتلتيكو، إضافة الى بوروسيا دورتموند الألماني، الخطر الأكبر على أبطال الدوريات الستة الأعلى تصنيفا وحاملي لقب دوري الأبطال و"يوروبا ليج".

ووضع الاتحاد القاري بطلي دوري الأبطال ليفربول و"يوروبا ليج" تشيلسي الإنجليزيين في المستوى الأول، الى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفا: مانشستر سيتي (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، باريس سان جرمان (فرنسا) وزينيت سان بطرسبورغ (روسيا).

وهناك إمكانية كبيرة لما يعتبر "مجموعة الموت"، بما أن القرعة تجنب أندية من البلد ذاته لبعضها البعض (إضافة الى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم)، وبوجود أندية مثل العملاق ريال مدريد الذي توج باللقب لثلاثة مواسم متتالية قبل أن يتربع ليفربول الموسم الماضي على العرش، ومواطنه أتلتيكو وإنتر ميلان الإيطالي المتجدد ومواطنه نابولي وبوروسيا دورتموند وتوتنهام وصيف البطل في المستويات التالية.

وقد يقع مانشستر سيتي ومدربه الإسباني جوسيب غوارديولا في المجموعة ذاتها مع ريال أو إنتر، أو أن يتواجه يوفنتوس مع توتنهام أو أتلتيكو مدريد الذي التقاه بطل إيطاليا الموسم الماضي في ثمن النهائي وانتهى لقاء الذهاب بفوز نادي العاصمة 2-صفر على أرضه، قبل أن يخسر إيابا بثلاثية نظيفة سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وصنفت الأندية استنادا الى مجموع النقاط التي جمعتها على مدار الأعوام الخمسة الماضية أو النقاط التي جمعتها الاتحادات المحلية.

وتنضم الى الأندية الـ26 التي تأهلت مباشرة الى دور المجموعات استنادا الى معيار النقاط المطبق من قبل الاتحاد القاري، ستة أندية خاضت الأدوار التمهيدية وصولا الى الدور الفاصل الذي تأهل عنه الثلاثاء دينامو زغرب الكرواتي، ريد ستار بلغراد الصربي وأولمبياكوس اليوناني.

وتأهل الأربعاء، أياكس أمستردام الهولندي الذي وصل الى نصف نهائي الموسم الماضي، بعد فوزه على ضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي 2-صفر (تعادلا ذهابا صفر-صفر)، وكلوب بروج البلجيكي بفوزه على ضيفه لاسك لينتس النمسوي 2-1 (1-صفر ذهابا)، وسلافيا براغ التشيكي بفوزه على ضيفه كلوج الروماني 1-صفر (1-صفر ذهابا).

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