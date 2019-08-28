محمد الأباصيري منتجًا للمرة الثانية في فيلم "في عشق البنات"



يستعد المنتج محمد الأباصيري لخوض ثاني تجاربه الإنتاجية في فيلمه الجديد "في عشق البنات" بعد تجربته الأولي في فيلم "الرجل الأخطر"مع الفنان الكوميدي سامح حسين حيث يسعى جاهدا لاختيار فريق العمل مع المؤلف أسامة فهمي الذي سبق وأن قام بكتابة فيلم "ماتيجي نرقص" للنجمة يسرا.



الفيلم يدور حول قصة اجتماعية تقدم بشكل عصري ومختلف حول حكايات تغازل أربعة فتيات في الفيلم كل فتاة لها قصة وموضوع داخل الفيلم تمس الفتيات في المجتمع المصري.

