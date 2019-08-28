ننشر عروض وأماكن اليوم الـ 12 للمهرجان القومى للمسرح

لليوم الثاني عشر على التوالي٬ تتواصل عروض الدورة الثانية عشرة ــ دورة كرم مطاوع ــ للمهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز٬ والذي تنظمه وزارة الثقافة سنويا لعروض المسرح المصرى بكافة أنواعه، وتستمر فعالياته وعروضه حتى 30 أغسطس الجاري.



وفيما يلي خريطة لعروض اليوم الأربعاء وأماكن عرضها:



عروض المسابقة الأولى وتضم عروض:

"سينما مصر" على مسرح مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية٬ الثامنة والنصف مساء.

" الطوق والأسورة" على مسرح قاعة الغد٬ السادسة مساء.

"الرهان" على مسرح النهار٬ السادسة مساء.

" حدث في بلاد السعادة" على مسرح السلام٬ الثامنة والنصف مساء.

"البؤساء" على مسرح ميامي٬ الثامنة والنصف مساء.



عروض مسابقة مسرح الشباب وتضم عروض:

"مش ألكترا" على قاعة سيد درويش٬ السادسة مساء.

" دائرة الطباشير" على مسرح العائم الكبير٬ العاشرة مساء.

" شارع 19" على مسرح العائم الصغير٬ الثامنة والنصف مساء.

" حانة الأقدار" على مسرح البالون٬ السادسة مساء.

" تريفوجا" على مسرح الجمهورية٬ الثامنة والنصف مساء.

"الأرض الحمراء" على قاعة ذكي طليمات٬ السادسة مساء.



عروض مسابقة مسرح الأطفال وتضم:

" مملكة السوس" على مسرح الهناجر للفنون٬ الثامنة والنصف مساء.

" الجميلة والوحش" على المعهد العالي للفنون المسرحية٬ الثامنة والنصف مساء.

" جزيرة الحياة" على مسرح متروبول٬ السادسة مساء.

" محطة مصر" على مسرح العرائس٬ السادسة مساء.

"بنحلم بوطن" على مسرح أوبرا ملك٬ السادسة مساء.