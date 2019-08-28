بمناسبة مبادرة "دراجة لكل مواطن".. 8 فوائد لممارسة الرياضة الشهيرة

أثار إعلان رئاسة الوزراء، لإطلاق مبادرة رياضية قومية تحت شعار "دراجة لكل مواطن"، إعجاب الكثير من المواطنين، خاصة رواد التواصل الاجتماعي، حيث تهدف المبادرة إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومى للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية.



كما تشجع المبادرة استخدام وسائل التنقل النشط، بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة، ولهذا نستعرض فى السطور التالية أبرز فوائد تلك الرياضة الشهيرة.



- تمد قيادة الدراجة الهوائية، الجسم بالعديد من الفوائد، كما أنها تعتبر تعد الدراجة الهوائية، وسيلة رخيصة الثمن وعملية للانتقال إلى المشاوير القريبة.



- تعمل قيادة الدراجة يوميًا على حرق دهون الجسم؛ لذا فقيادة الدراجة يوميا لمدة نصف ساعة على الأقل، تعمل على إنقاص وزنك بسهولة وبدون أي تعب.



- تعد قيادة الدراجة هامة لشد الجسم بالكامل، حيث تشد كل من، عضلات الفخذين والساق، وعضلات اليدين والبطن.



- أيضًا مفيدة لتنحيف الخصر وحرق دهوم البطن البارزة وهي المشكلة التي تعاني منها عدد كبير من السيدات.



- المواظبة على ركوب الدراجة الهوائية يعمل على تحسين القدرات الجنسية للمرأة والرجل وتقوية جهاز القلب.



- تعمل على تنشيط الدورة الدموية للجسم، فإذا حاولت تجربة قيادة الدراجة، في حالة الشعور بالتعب، فهى ستساعدك على تحفيز طاقة الجسم.



- تعتبر ممارسة اللعبة تعالج التهاب المفاصل، وتقليل الوزن الزائد.



- تحمي قيادة الدراجة الجسم من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.