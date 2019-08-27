أحمد موسى: الرئيس الأمريكي أفضل مُروج للسياحة والاستثمار في مصر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجانب الياباني يشيد بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والمناخ في مصر، لذا ستتواجد في الفترة المقبلة شركات يابانية عديدة في مصر في ظل حالة الاستقرار.



وأضاف خلال حلقة خاصة من برنامجه "على مسئوليتي"، من اليابان، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "شهادة الرئيس الأمريكي ترامب في حق مصر والرئيس السيسي أثناء مؤتمر قمة السبع، تعتبر ترويج للسياحة والاستثمار في مصر".



وتابع، أن إشادة الرئيس الأمريكي ترامب بمصر والرئيس السيسي، في مؤتمر الدول السبع، يجعل كل مواطن فخورا ببلده وشعبه ورئيسه.



وأكد أن الدولة المصرية تحظى باحترام في أي مكان، فهي متواجدة في كل شيء، ومصر لها كلمة مهمة في كل المحافل الدولية.

