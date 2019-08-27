بوروسيا دورتموند يعلن إصابة هازارد

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أن لاعب خط وسطه البلجيكي ثورجان هازارد يعاني من إصابة في الضلوع.



وأوضح النادي - عبر موقعه الرسمي اليوم- أن هازارد تعرض للإصابة إثر الالتحام مع لاعب منافس خلال المباراة التي انتهت بالفوز على كولون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف يوم الجمعة الماضي في المرحلة الثانية من الدوري الألماني (بوندسليجا).



وأضاف: أن هازارد سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، متمنيا له التعافي العاجل.