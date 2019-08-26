أول انتصار لموراي بعد عودته للملاعب في بطولة نادال

حقق آندي موراي المصنف الأول عالميًا سابقًا أول انتصار في منافسات فردي الرجال منذ عودته للملاعب بعد خضوعه لجراحة في الفخذ بفوزه على الفرنسي الصاعد إيمران سيبيل 6-0 و6-1 في بطولة رفائيل نادال المفتوحة للتنس في مايوركا اليوم الإثنين.



وفضل موراي (32 عاما) عدم المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة ليخوض غمار إحدى بطولات سلسلة التحدي في إطار سعيه للعودة إلى بطولات الفردي مجددا.



وهذه المرة الأولى التي يشارك فيها موراي في إحدى بطولات سلسلة التحدي منذ 14 عاما إذ احتاج 42 دقيقة فقط ليتغلب على سيبيل.



وخسر موراي المصنف 328 عالميا عددا محدودا من النقاط ونادرا ما واجه خطورة من منافسه الفرنسي البالغ من العمر 17 عاما، والذي تلقى درسا من اللاعب البريطاني الحاصل على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.