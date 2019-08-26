المالكي: نرفض قرار واشنطن بشطب فلسطين من قائمة دول المنطقة

قال رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن الحكومة الفلسطينية ترفض قرار وزارة الخارجية الأميركية بشطب فلسطين من قائمة دول المنطقة، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار يمثل انحيازا كاملا لحكومة الاحتلال، ومساعدة قوية لدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة.



كما أضاف المالكي بأن مثل هذا القرار لن يؤثر على مساعينا لحل القضية الفلسطينية وستظل السلطة الفلسطينية قائمة، مشيرا إلى أن هناك 140 دولة، اعترفت بدولة فلسطين، كما أنه في عام 2012 أصبحت فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة، وعضوا في عدد من المنظمات الدولية.



وصرح المالكي بأن الحكومة الفلسطينية تبحث عن الآلية القانونية المتوفرة لحل هذه المشكلة.