الإثنين 26 أغسطس 2019 الموافق 25 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم "دمشق.. حلب" بسينما الهناجر

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 01:11 ص
فيلم دمشق.. حلب
فيلم "دمشق.. حلب"
نضال ممدوح
طباعة
استمرارا لعروض سينما دول البحر المتوسط٬ والتي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما٬ بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، تعرض قاعة سينما الهناجر – بساحة الأوبرا في السادسة مساء اليوم الإثنين٬ الفيلم الروائي الطويل "دمشق.. حلب" من بطولة: دريد لحام٬ صباح الجزائري٬ سلمى المصري٬ ومن إخراج باسل الخطيب.

ويروي الفيلم حكاية رحلة افتراضية في حافلة لنقل ركاب بين دمشق وحلب، من خلال المذيع السابق الذي يعيش حياته بعزلة وسط الأحداث٬ يقرر الذهاب الى حلب لزيارة ابنته التي لم يرَها منذ مدة يصادف نماذج مختلفة من المجتمع أثناء رحلته بالحافلة.

والفيلم يرصد في إطار كوميدي ساخر إيجابيات وسلبيات ركاب الحافلة.

هذا ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي د. ياقوت الديب.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

لماذا يصمت "ركلام الإخوان" محمد ناصر على اضطهاد الجماعة لشبابها؟

منذ حوالي 13 ساعة

ليفربول يوافق على بيع "صلاح" مقابل 250 مليون يورو

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

"خسة الإخوان".. كيف نكّلت الجماعة بشبابها بعدما استخدمتهم وقودًا للحرب؟

ads

الصور

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

image description

مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة الخماسية بمقر إتحاد الكرة

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

الأكثر قراءة

ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح

منع تامر أمين من الظهور الإعلامى

أول تعليق من اتحاد الكرة بشأن حكم إلغاء الهبوط من الدوري

البترول تصدر حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الشركات

أيام زمان

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

أمينة رزق.. "عذراء الفن" تزوجت لمدة 11 يومًا ويوسف وهبي وراء رفضها الارتباط

الصحة

طرق للحصول على بطن مشدودة دون تمارين رياضية

9 أعراض تؤشر لانتشار السموم بجسمك

تعرف أهمية النشرة المرفقة للدواء

بذر "دوار الشمس" خطر كبير على الصحة

الرئيس نيوز

الرئيس يشارك فى الصورة التذكارية لقمة السبع بفرنسا

منع تامر أمين من الظهور وبلاغ للنائب العام ضده

كواليس السماح بارتداء "المايوه الشرعي" في حمامات السباحة بالفنادق

ارتفاع ضحايا سيول السودان إلى 62 قتيلا و100 جريح

منوعات

نفذتها امرأة.. أول "جريمة" في الفضاء

الشواء يمكن أن يصيبك بالسرطان.. 10 خطوات تجنبك المخاطر

كشف محتويات "حقيبة سرية" تصطحبها الملكة إليزابيث خلال السفر

أفكار جديدة لديكور فناء المنزل

كشكول

"خريجي الأزهر" تدين الهجوم الإرهابي على ملعب رياضي في العراق

تعرف على موعد تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

جامعة عين شمس تنظم اللقاء القمى الأول لمسابقة"كأس المعرفة"

المعهد الكندي العالي "CIC" يفتح باب التقدم للعام الجامعي الجديد

إسلام سياسي

مفاجأة.. أطفال الإيزيديون المختطفون يباعون في إيران

"هيثم أبو خليل" يدعو قادة الجماعة للاستقالة

قيادي تاريخي بالإخوان: قادة الجماعة حصلوا على الأموال و"فتحوا" بيزنس

"عاصم عبدالماجد" يطالب قادة الإخوان بالاستقالة وإطلاق مبادرة


زيت وسكر

علامات تدل على الإصابة بفوبيا الاماكن المرتفعة

طرح مرحلة جديدة من مشروع سكن مصر بـ5 مدن

1,2 مليون تكلفة انشاء مركز الخدمات التموينية بالخارجة

التحقيق مع 9 من العاملين بـ”صحة الدقهلية”.. والسبب!

مقالات الرأي
ماجد حبته
ظريف فى قمة السبع!
يوسف إدوارد
حق "الردع" مكفول
سيد عبدالقادر
الفيل الأزرق.. «تعويذة سينمائية» لتحرير السينما من شياطين الملل
مؤمن المحمدي
القرن 19
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم "دمشق.. حلب" بسينما الهناجر

ورش تدريب الباليه والرسم بثقافة الجيزة

"صدى الصمت".. كوميديا سوداء بمسرح زكي طليمات

"الإنسان الطيب".. على مسرح ميامي ضمن المهرجان القومي (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك