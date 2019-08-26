الليلة.. عرض فيلم "دمشق.. حلب" بسينما الهناجر

استمرارا لعروض سينما دول البحر المتوسط٬ والتي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما٬ بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، تعرض قاعة سينما الهناجر – بساحة الأوبرا في السادسة مساء اليوم الإثنين٬ الفيلم الروائي الطويل "دمشق.. حلب" من بطولة: دريد لحام٬ صباح الجزائري٬ سلمى المصري٬ ومن إخراج باسل الخطيب.



ويروي الفيلم حكاية رحلة افتراضية في حافلة لنقل ركاب بين دمشق وحلب، من خلال المذيع السابق الذي يعيش حياته بعزلة وسط الأحداث٬ يقرر الذهاب الى حلب لزيارة ابنته التي لم يرَها منذ مدة يصادف نماذج مختلفة من المجتمع أثناء رحلته بالحافلة.



والفيلم يرصد في إطار كوميدي ساخر إيجابيات وسلبيات ركاب الحافلة.



هذا ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي د. ياقوت الديب.