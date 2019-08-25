فيليبي لويس يكشف سر فشل انتقاله للسيتي

كشف فيليبي لويس، ظهير فلامنجو البرازيلي، سر رفضه عدة عروض أوروبية، أبرزها من مانشستر سيتي الإنجليزي وبورسيا دورتموند الألماني.



وقرر الدولي البرازيلي، البالغ من العمر 34 عامًا، العودة إلى بلاده هذا الصيف، بعد رحيله عن أتلتيكو مدريد الإسباني فور نهاية عقده في يونيو الماضي.



وخلال مقابلة تليفزيونية مع قناة "جلوبو سبورت" البرازيلية، قال لويس: "كان لدي عرض من مانشستر سيتي ما بين يناير ومارس الماضيين، لكن لم تنجح المفاوضات بيننا".



وأضاف: "كان هناك أيضًا اتصال من جونينيو، المدير الرياضي لنادي ليون، لكنني أبلغته بعدم قدرتي على حسم موقفي من العرض حتى الانتهاء من المشاركة مع البرازيل في كوبا أمريكا، وفي النهاية وقعوا مع لاعب آخر".



وأكد الظهير الأيسر المخضرم تلقيه عدة عروض من مختلف أنحاء العالم، خاصة من تركيا والصين، لكنه لم يشعر بأي حماس للذهاب إلى هناك.



واختتم: "في النهاية، أغلقت الباب أمام العديد من الأندية الكبرى، مثل بوروسيا دورتموند، رغم أن العرض كان مناسبًا للغاية، لكني لم أشعر بأن قلبي يريدني هناك، ولم أجد الحماس اللازم للقول بأنني ذاهب إلى بوروسيا".