مقتل 16 من طالبان في غارات جوية جنوب شرق أفغانستان

شنت القوات الأفغانية والأمريكية غارات جوية في أنحاء متفرقة من إقليم "جازني " جنوب شرق أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 16 مسلحا من عناصر حركة "طالبان" بينهم اثنان من باكستان.



وذكرت الحكومة الإقليمية في "جازني " - في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - أن الغارة الأولى استهدفت منطقة "خوجياني " التابعة لإقليم "جازني"، وأسفرت عن مقتل 12 مسلحا من "طالبان" بينهم شخصان من باكستان.



وأضاف - البيان - أن غارات أخرى استهدفت منطقتي: "خواجة عُمَاري " و"قره باغ " في نفس الإقليم، وأسفرت عن مقتل 4 مسلحين من "طالبان".



وأكد البيان أن الغارات لم تُسفر عن خسائر في الأرواح بين المدنيين.



ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية - ومن بينها " طالبان" - على هذه الأنباء حتى الآن.