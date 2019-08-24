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رياضة

باير ليفركوزن وفرايبورج يتقاسمان صدارة البوندسليجا

السبت 24/أغسطس/2019 - 06:29 م
جريدة الدستور
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تقاسم فريقا باير ليفركوزن وفرايبورج صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا"، مع فريق بوروسيا دورتموند، وذلك بعد فوزهما في مباراتيهما بالجولة الثانية من الدوري، اليوم السبت.

وحقق باير ليفركوزن الفوز على فورتونا دوسلدورف (3-1) فيما فاز فرايبورج على بادربورن (3-1)، كما شهدت أيضا هذه الجولة فوز بوروسيا مونشنجلادباخ على ماينز (3-1) وهوفنهايم على فيردر بريمن (3-2) وتعادل أوجسبورج مع يونيون برلين (1-1).

باير ليفركوزن X فورتونا دوسلدورف

وعلى ملعب إسبريت أرينا، فاز باير ليفركوزن على مضيفه فورتونا دوسلدورف (3-1).

وسجل أهداف ليفركوزن لويس باكير، لاعب دوسلدورف، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السادسة وتشارلز أرانجويز الهدف الثاني في الدقيقة 33 وكريم بلعربي في الدقيقة 39، فيما سجل هدف فورتونا دوسلدورف ألفريدو موراليس في الدقيقة 82.

ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند، المتصدر، وفرايبورج صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد فورتونا عند 3 نقاط في المركز الثامن.

فرايبورج X ببادربورن

وعلى ملعب بينتيلير أرينا قلب فريق فرايبورج تأخره بهدف أمام ببادربورن إلى فوز بنتيجة (3-1).

وتقدم بادربورن بهدف مبكر سجله ستريلي مامبا في الدقيقة الثالثة، وتعادل لوكا فالدشميدت لفرايبورج في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

وأضاف نيلز بيترسن الهدف الثاني في الدقيقة 40 قبل أن يختتم تشانج هون كون أهداف فرايبورج في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع فرايبورج رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند وأمام باير ليفركوزن، فيما يظل فريق بادربورن بلا نقاط.

هوفنهايم X فيردر بريمن

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، فاز هوفنهايم بشق الأنفس على فيردر بريمن (3-2) وسجل أهداف هوفنهايم ارمين بيسكاسيتش وايلاص ايبو وبافيل كاديرابيك في الدقائق 54 و59 و87.

فيما سجل هدفي فيردر بريمن نيكلاس فولكروج ويويا اوساكو في الدقيقتين 42 و81.

وأكمل بريمن المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 77 بعد طرد جوهانيس إيجيستين لحصوله على إنذارين.

وحصد هوفنهايم أول ثلاث نقاط له هذا الموسم ليقفز للمركز التاسع، فيما يظل فيردر بريمن بلا نقاط.

بوروسيا مونشنجلادباخ X ماينز

وعلى ملعب أوبيل أرينا، حول بوروسيا مونشنجلادباخ تأخره بهدف أمام ماينز إلى فوز (3-1).

وتقدم ماينز بهدف سجله روبين كايسون في الدقيقة 18، وتعادل ستيفان لاينير لمونشنجلادباخ في الدقيقة 31 قبل أن يسجل الحسن بيليا وبريل إيمبولو هدفين في الدقيقتين 77 و79.

ورفع بوروسيا مونشنجلادباخ رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، وظل فريق ماينز بلا نقاط.

أوجسبورج X يونيون برلين

وعلى ملعب إمبولس أرينا، خيم التعادل (1-1) على المباراة التي جمعت أوجسبورج بضيفه يونيون برلين.

وتقدم روبين فارجاس لأوجسبورج في الدقيقة 59 وتعادل سيباستيان أندرسون ليونيون برلين في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة طرد كيفين شلوتيربيك لاعب يونيون برلين في الدقيقة 83 وحصد أوجسبورج أول نقطة له في الدوري وهو نفس الحال بالنسبة ليونيون برلين.
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