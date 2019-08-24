الصين: واشنطن وكندا يشوهان الحقائق حول احتجاز مسئولة هواوى

قال متحدث باسم الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة وكندا تتبنيان الموقف نفسه وتشوهان الحقائق وتؤديان مسرحية هزلية سياسية بشأن قضية احتجاز مسئولة تنفيذية كبيرة في (هواوي).



تأتي تلك التصريحات في أعقاب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند بشأن احتجاز كندا للمسئولة التنفيذية في هواوي منغ وان تشو واحتجاز الصين مواطنين كنديين اثنين.



وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في أوتاوا بكندا أمس الخميس إن " الاعتقال التعسفي" لمواطنين كنديين اثنين في الصين "أمر يختلف جذريا عن قرار كندا تنفيذ القانون بما يتفق مع الطريقة التي تعمل بها الدول المحترمة".



وقالت فريلاند إن قضية منغ ليست سياسية.



وفنّد قنغ شوانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية تلك التصريحات خلال مؤتمر صحفي روتيني، حيث قال إن الجانب الأمريكي اختلق قضية منغ ولجأ إلى سلطة الدولة في ملاحقة شركات التكنولوجيا الفائقة الصينية، في الوقت الذي لعب فيه الجانب الكندي دورا مشينا في تلك العملية.