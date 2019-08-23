كوريا الشمالية: محاولة واشنطن مواجهتنا بفرض العقوبات حسابات خاطئة

صرح وزير الخارجية الكوري الشمالي "لي يونج-هو"، اليوم الجمعة، قائلًا: "إن الولايات المتحدة مخطئة في حساباتها في حال تمسكت بموقفها العدائي، وحاولت مواجهتنا باستخدام فرض العقوبات علينا".



جاء ذلك في تصريحات "لي" التي أدلى بها عبر وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية، والتي أضاف فيها قائلًا: " نحن مستعدون لكل شيء سواء للحوار أو للمواجهة".



وكانت كوريا الشمالية أبدت، أمس الخميس، عدم اهتمامها بإجراء أي حوار مع "سول"، طالما تستمر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في تشكيل تهديد عسكري ضدها.



وأدانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية - في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - انتهاك كوريا الجنوبية للاتفاقيات الثنائية، التي تهدف إلى خفض التوترات عبر الحدودية بينهما، وذلك بشرائها أسلحة ذات تقنية عالية من الولايات المتحدة، واصفًة هذا الفعل بـ"الاستفزاز الخطير".