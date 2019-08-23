تراجع أسعار النفط اليوم

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، بدعم من مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.



وتراجعت عقود برنت خلال جلسة التداول منخفضة 38 سنتا، أو 0.6%، لتسجل عند التسوية 59.92 دولار للبرميل في حين تراجعت عقود الخام الأمريكي 33 سنتا، أو 0.6%، لتغلق عند 55.35 دولار للبرميل.



ودفع القلق بشأن تأثير التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مجلس الاحتياطي لخفض أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 2008. وأثار النزاع التجاري الذي طال أمده قلقا بشأن نمو الطلب على النفط.



وتخفض مؤسسات مثل وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط.



وما زال سعر برنت مرتفعا حوالي 13% عن مستواه في بداية العام مع حصوله على دعم من تخفيضات في الإمدادات تقودها منظمة أوبك وتخفيضات في الصادرات من إيران وفنزويلا اللتين تخضعان لعقوبات أمريكية.