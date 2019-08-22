رابيو: لا أستطيع الانتظار لخوض مباراتي الأولى بقميص يوفنتوس

أكد الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط يوفنتوس، أن جميع مباريات السيدة العجوز في الموسم الجديد ستكون صعبة.



وقال رابيو، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لا أستطيع الانتظار لخوض المباراة الأولى في هذه المغامرة الجديدة".



وأضاف: "كان لدينا الكثير من الوقت للتحضير للموسم الجديد، وأتوقع أن تكون جميع المباريات صعبة حتى عندما نواجه بارما، ولكني أرى أن يوفنتوس جاهز لأي تحدٍ".



وتابع: "لقد شاركت وانسجمت جيدًا مع الفريق، ولكن لا أعرف حتى الآن مدى موقفي من دخول التشكيل الأساسي وأتمنى أن أحظى بثقة المدرب".



وواصل: "رونالدو لاعب محترف للغاية، ومن الجيد التدريب واللعب معه في فريق واحد".



وأتم: "أنا وكريستيانو نلعب على اليسار، وهذا يجعلنا ننسجم معًا في الملعب بشكل جيد، كما أن فريقنا محظوظ بتواجد لاعب مثله".