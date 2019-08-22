رابيو: لا أستطيع الانتظار لخوض مباراتي الأولى بقميص يوفنتوس
الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:49 م
أكد الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط يوفنتوس، أن جميع مباريات السيدة العجوز في الموسم الجديد ستكون صعبة.
وقال رابيو، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لا أستطيع الانتظار لخوض المباراة الأولى في هذه المغامرة الجديدة".
وأضاف: "كان لدينا الكثير من الوقت للتحضير للموسم الجديد، وأتوقع أن تكون جميع المباريات صعبة حتى عندما نواجه بارما، ولكني أرى أن يوفنتوس جاهز لأي تحدٍ".
وتابع: "لقد شاركت وانسجمت جيدًا مع الفريق، ولكن لا أعرف حتى الآن مدى موقفي من دخول التشكيل الأساسي وأتمنى أن أحظى بثقة المدرب".
وواصل: "رونالدو لاعب محترف للغاية، ومن الجيد التدريب واللعب معه في فريق واحد".
وأتم: "أنا وكريستيانو نلعب على اليسار، وهذا يجعلنا ننسجم معًا في الملعب بشكل جيد، كما أن فريقنا محظوظ بتواجد لاعب مثله".
وقال رابيو، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لا أستطيع الانتظار لخوض المباراة الأولى في هذه المغامرة الجديدة".
وأضاف: "كان لدينا الكثير من الوقت للتحضير للموسم الجديد، وأتوقع أن تكون جميع المباريات صعبة حتى عندما نواجه بارما، ولكني أرى أن يوفنتوس جاهز لأي تحدٍ".
وتابع: "لقد شاركت وانسجمت جيدًا مع الفريق، ولكن لا أعرف حتى الآن مدى موقفي من دخول التشكيل الأساسي وأتمنى أن أحظى بثقة المدرب".
وواصل: "رونالدو لاعب محترف للغاية، ومن الجيد التدريب واللعب معه في فريق واحد".
وأتم: "أنا وكريستيانو نلعب على اليسار، وهذا يجعلنا ننسجم معًا في الملعب بشكل جيد، كما أن فريقنا محظوظ بتواجد لاعب مثله".