نسليهان أتاغول تحول هدايا عيد ميلادها لعمل إنساني.. صورة

عبرت النجمة التركية نسليهان أتاغول، عن سعادتها بالتبرعات التي قدمها جمهورها لها كهدية لعيد ميلادها هذا العام، وذلك لإنشاء فصول تعيلم لمرضى التوحد.



وقالت في بيان عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "يسعدني أن أشاركم الأخبار التي أراحتني والتي أثرت فيا وأسعدتني بفضل التبرعات التي قمتم بها كهدية لعيد ميلادي لإنشاء فصول تعليمية خاصة بمرضى التوحد".



وأضافت: "التبرعات التي جمعت تكفي لتفتتح ما يقرب من فصلين، المعنى كبير جدًا وسعيدة بوجودكم وأمل أننا سنقوم بعمل أشياء عظيمة قوبنا معُا ولكم كل الحب".



يذكر أن آخر أعمال نسليهان أتاغول، كان مسلسل "حب أعمى"، مع النجم التركي بوراك أوزجفيت، كما تستعد لعمل فني جديد مع النجم أنجين أكيوريك، وذلك خلال الفترة المقبلة.

