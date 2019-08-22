المدير الفني للمقاصة: معسكر الإسماعيلية حقق مكاسب فنية وبدنية

أشاد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة بمعسكر الإسماعيلية ومبارياته الودية وتحقيق عديد من المكاسب الفنية والبدنية، وحالة الالتزام والانضباط لدي اللاعبين وتنفيذ التعليمات على الوجه الأكمل والوصول لأعلى درجات الانسجام والتفاهم.



وأوضح المدير الفني، أنه كان حريصا علي رفع معدلات اللياقة البدنية والذهنية للاعبين ومنح الفرصة للجميع وتطبيق جمل خططية وتكتيكية خلال التدريبات واللقاءات الودية، مشيرا إلى أنه ليس قلقا من نتائج المباريات الودية التى خاضها الفريق في ظل تحقيقه مكاسب بالجملة.



واختتم فريق المقاصة، تدريباته ظهر اليوم بمعسكره المغلق بالإسماعيلية، وقرر ميدو منح اللاعبين راحة سلبية غدا الجمعة، علي أن يستأنف المران بعد غد السبت بالملعب الفرعي للدفاع الجوي بالقاهرة استعدادا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها الأربعاء المقبل ببرج العرب في دور الـ8 لبطولة كأس مصر.



وكشف وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة، أن الفريق خاض مرانا خفيفا صباح اليوم بمعسكره بالإسماعيلية، قبل عودته إلى القاهرة، وسينتظم اللاعبون في التدريبات السبت بعد الراحة القصيرة، موضحا أن ميدو، يدرس السفر إلى الإسكندرية مبكرا قبل مباراة الزمالك بـ48 ساعة للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب لزيادة التركيز وعدم إصابة اللاعبين بارهاق وإجهاد.