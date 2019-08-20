تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

كان الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب يحرص على قضاء إجازة صيفه في بيروت، وذات مرة تصادف وجود عدد كبير من النجوم المصريين معه في بيروت.



وعندما حان وقت العودة طلب منهم "عبدالوهاب"، مرافقته في رحلة الباخرة لخوفه الشديد من الطائرات إلا أنهم أبدوا اعتراضهم وذلك لأن الباخرة تستغرق 30 ساعة في عرض البحر، الأمر الذي دعاه لغناء "بالبر لم فتكم بالبحر فتوني".



وعلى الرغم من رفض النجوم السفر بالباخرة أصر عبدالوهاب على السفر بها برفقة زوجته نهلة المقدسي.



وكشف سبب خوفه من الطائرات قائلًا: "إن السيارة إذا أصيبت بعطل فإنه سائقها يوقفها إلى جنب الرصيف ويقوم بإصلاحها، وكذلك الباخرة باستطاعة قائدها أن يسحبها إلى الشاطئ، ولكن لو حدث عطل في الطائرة وهي فوق السحاب فإين يوقفها قائدها".



وأكد أنه يخاف من الطائرة لأنه له عمرًا واحدًا ولو كان له عمران لغامر بأحدهما وركب الطائرة، ولذلك كان على مدار 30 عامًا كان عبدالوهاب ضيفًا دائمًا على كل البواخر ويعرف مواعيد سفرها من مرفأ إلى آخر، وعن المسافات التي قطعها على مدار 30 عامًا بالباخرة قال: "أظنها تبلغ ربع مليون كيلو متر".