حبس مخرج "خيال مآتة" بتهمة حيازة حشيش وماريجوانا

أمر المستشار أحمد خالد، وكيل النائب العام، الإثنين، بحبس المخرج خالد مرعي، مخرج فيلم "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش وبذور مخدر الماريجوانا، أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من عاصمة هولندا "أمستردام".



وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز، المحامي العام، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، اشتبه أحمد سيد إبراهيم، رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، في مخرج سينمائي، وكلف محمد نبيل إبراهيم، وعماد صلاح سالم، مأمورا الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب بدقة.



وبفتح إحدى الحقائب التابعة للراكب عثر على كيس شفاف به قطعة من مخدر الحشيش في حقيبة يد صغيرة داخل إحدى حقائبه، وبالعرض على الدكتور ماجد موسى، مدير الجمرك، وطارق محمد محمود، مدير الإدارة الرابعة، أمرا بتفتيش جميع حقائب الراكب، فعثر على كميات أخرى من مخدر الحشيش داخل 5 أكياس أخرى، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا وكارتين بهما 10 بذور من نفس المخدر والكتالوج الخاص بزراعتها، وكذلك علبة بلاستيك بداخلها قطعة من فطر المشروم المخدر وعبوتين من أوراق البفرة ومطحنة مخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب بالحقائب.



وأمر طارق محمد مدير، الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على جمال عبدالفتاح، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.