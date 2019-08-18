لجنة الكرة بالأهلي: تعرضنا لأخطاء تحكيمية في مباراة "بيراميدز"

أكدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تعرض لأخطاء تحكيمية غير مقبولة في مباراته أمام "بيراميدز" أمس السبت ضمن منافسات بطولة كأس مصر.



وعقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اجتماعًا اليوم الأحد بمقر النادي في الجزيرة، وبحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، حيث قررت إقالة مارتن لاسارتي من منصب المدير الفني لفريق الكرة، وتعيين محمد يوسف مديرًا فنيا مؤقتا، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.



وذكرت اللجنة- في بيان اليوم- "ناقشنا الأخطاء التحكيمية التي عانى منها فريق الأهلي على مدار الموسم، وكان آخرها أخطاء طاقم التحكيم في مباراة الأمس في بطولة الكأس، والتي فاقت كل الحدود وتجاوزت الأخطاء التقديرية المقبولة".



وأشارت اللجنة إلى أنها "تطرقت في اجتماعها إلى ما تعرض له الفريق من نزيف نقاط في بطولة الدوري، وما جرى في مباراة الكأس، خاصة وأن النادي سبق أن وجه العديد من المكاتبات لاتحاد الكرة طوال الفترات الماضية، وطالب بضرورة تطبيق تقنية حكم الفيديو؛ لتحقيق أكبر قدر من العدالة بين الفرق المتنافسة، وتعهد الاتحاد في ذلك الوقت بتطبيق التقنية المشار إليها في مطلع يناير الماضي، وهو ما لم يحدث".