مواجهة نارية بين دورتموند وجلادباخ في كأس ألمانيا

أسفرت قرعة الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا عن مواجهة نارية تجمع بين بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ.



بينما سيخرج بايرن ميونخ لمواجهة بوخوم، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الألماني، أما فولفسبورج فيستضيف لايبزيج في مواجهة من العيار الثقيل.



وأجرى الاتحاد الألماني لكرة القدم القرعة، اليوم الأحد، حيث جاءت أبرز مباريات الدور الثاني على النحو التالي:



بوروسيا دورتموند × بوروسيا مونشنجلادباخ.



بوخوم × بايرن ميونخ.



دويسبورج × هوفنهايم.



باير ليفركوزن × بادربورن.



فرايبورج × يونيون برلين.



بيليفيلد × شالكه.



فولفسبورج × لايبزيج.



فيردر بريمن × هايدنهايم.



هامبورج × شتوتجارت.



سانت باولي × آينتراخت فرانكفورت.



ومن المقرر أن تقام مباريات الدور الثاني للكأس يومي 29 و30 أكتوبر من العام الحالي، على أن تبدأ منافسات دور الـ16 في الرابع والخامس من فبراير 2020.



أما منافسات الدور ربع النهائي فتقرر خوضها في الثالث والرابع من مارس 2020، فيما تقام مباريات نصف النهائي يومي 21 و22 أبريل، على أن تُلعب المباراة النهائية في برلين يوم 23 مايو 2020.