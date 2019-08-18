اشتباه بوجود قنبلة داخل كيس بلاستيك بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم الأحد، على كيس بلاستيك يشتبه في احتوائه على قنبلة.



تم إخطار قوات الحماية المدنية، وذلك للتبيّن من احتوائه على مواد متفجرة من عدمه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.



وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد اشتباه أمين شرطة، بنقطة شرطة مسجد سيدي عبدالرحيم القناوي، على كيس بلاستيك أسود اللون ملقى بجوار النقطة الأمنية، واشتبه باحتوائه على مواد متفجرة.



على الفور انتقلت قوة أمنية من قوات الحماية المدنية، وضباط المفرقعات، ودفعت أجهزة الأمن بقوات إضافية، وفرضت كردونًا أمنية، وذلك لفحص الكيس المشتبه به، وحرر محضر بالواقعة فيما أُخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.