مجلة أمريكية: آن الأوان للاعتراف بأن قطر راعية للإرهاب

دعا الكاتب الأمريكي جوردان كوب، في مقال له في مجلة "ذا فيدراليست"، الولايات المتحدة إلى الاعتراف رسميًا بأن قطر دولة راعية للإرهاب، تقوم بتقديم الدعم والتمويل للجماعات الإرهابية التي تهدد المصالح الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية.



وحث كوب في مقالة وزارة الخارجية الأمريكية على أن تسمي الأمور بمسمياتها وتصنف قطر كدولة راعية للإرهاب، كما صنفت واشنطن دولًا أخرى "قدمت مرارًا وتكرارًا دعمًا للأعمال الإرهابية الدولية".



يقول الكاتب إنه على الرغم من الدعم الذي تقدمه الدوحة للداخل الأمريكي؛ كالتبرع مثلا بأكثر من 1.5 مليار دولار لبعض المؤسسات الأمريكية التعليمية مثل: جامعة ميشيغان، وجامعة نورث كارولينا، ونورثويسترن، وتكساس إيه آند إم، وكورنيل، إلا أن قطر تخفي جانبًا مظلمًا بتقديم الدعم للإرهابيين بشكل علني وكبير بالمقارنة بحجمها.



ويشير إلى أن، الإدارات الأمريكية المتعاقبة وحتى إدارة ترامب، غضت الطرف عن حقيقة دعم قطر للإرهاب، وبدلًا من ذلك، كانت تميل للاحتفاء بعشرات المليارات من الدولارات التي تنفقها الدوحة بشراء المعدات العسكرية والتجارية الأميركية، واستضافتها لآلاف الجنود من القوات الأمريكية.



ويضيف جوردان كوب قامت قطر بتحدي المصالح الأمنية الأمريكية، وقدمت الدعم للحركات الإرهابية الشهيرة في العالم فقد دعمت الدوحة: حركة حماس الإرهابية بأكثر من 1.1 مليار دولار منذ عام 2012 بالإضافة للجماعات إرهابية أخرى، وفي حين أن قطر غالبًا ما تبرر تمويلها على أنه من منطلق إنساني، فإن مسار تمويلها، وكذلك تصريحات الأمير الحالية، تشير إلى دوافع حقيقية مختلفة.