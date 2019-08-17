ظريف يدعو من الكويت لـ"التعاون في منطقة الخليج"

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إلى التعاون بين طهران والدول العربية في منطقة الخليج، جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الصداقة الإيرانية الكويتية.



وبحسب بيان الخارجية الإيرانية، بحث ظريف مع أعضاء لجنة الصداقة الإيرانية الكويتية، أهم التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط والخليج“.



وأشار البيان إلى أن ”الجانبين بحثا علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين إضافة إلى أهم تطورات المنطقة بما في ذلك الأوضاع في فلسطين وضرورة التعاون في منطقة الخليج“.



ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الكويت على رأس وفد يضم عددا من المسؤولين في الخارجية الإيرانية، ومن المقرر أن يلتقي، خلال الزيارة التي تختتم الأحد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح لاستعراض مجمل العلاقات الثنائية والتطورات التي تمر بها المنطقة.