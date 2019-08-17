الأحد 18 أغسطس 2019 الموافق 17 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

حلاوة زمان

فريد الأطرش عاش قصة حب مع امرأة متزوجة.. شاهد كيف انتقم منها زوجها؟

السبت 17/أغسطس/2019 - 11:41 م
فريد الأطرش
فريد الأطرش
سناء إسماعيل
طباعة
عاش الفنان فريد الأطرش قصة حب كبيرة مع السيدة سلوى القدسي، وذلك على الرغم من زواجها وقتها من نور الدين القدسي.

وكانت قصة الحب بينهما واضحة لجميع أصدقائهما وحتى إلى زوجها والذي كان يتقن السحر وتفنن في وضع سحر لفريد الأطرش حتى يفرق بينه وبين زوجته، قبل أن يكتشف الأطرش ذلك عن طريق الصدفة.

وكان انتقام نور الدين القدسي من زوجته غريبًا من نوعه، فقد كان ثريًا لدرجة كبيرة ولكنه عمد إلى إخفاء ثروته وممتلكاته كلها عن زوجته وأطفاله الثلاثة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، ولم تتمكن سلوى القدسي من الوصول لأصول ثروته أو الأصول أو أي مستند عنها.

ولجأت سلوى القدسي، إلى الاستعانة بزوجته الأولى وذلك حتى تتمكن من الوصول لثروته لتضمن حق أولادها وحق أولاده من زوجته الأولى.

يذكر أن فريد الأطرش عاش قصص حب مع العديد من النجمات، ولكن الوحيدة التي خطبها ولم يمهله القدر للزواج منها كانت السيدة نهلة القدسي، حيث تعد هي الخطيبة الرسمية والوحيدة لفريد الأطرش طوال حياته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاده.. 6 زيجات وحب مراهقة في حياة فريد شوقي

"الملهمة".. أيام الحب فى حياة جيهان السادات

العاشقان.. ميرفت القفاص أرملة عمار الشريعى: كان شايفنى.. ولم أر أحدًا غيره

"حكاية ابن الجيران".. حب معبودة الجماهير

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

الغموض يسيطر على الصف الثانى الثانوى.. والتعليم لـ"لأولياء الأمور": "انتظروا البيانات الرسمية قبل العام الدراسى الجديد"

منذ حوالي 9 ساعات

من هو الفريق أسامة ربيع الرئيس الجديد لهيئة قناة السويس (سيرة ذاتية)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

سر انسحاب مارتن لاسارتي من مؤتمر الأهلي وبيراميدز

منذ ساعة و نصف

فريد الأطرش عاش قصة حب مع امرأة متزوجة.. شاهد كيف انتقم منها زوجها؟

ads

الصور

image description

المهرجان القومي للمسرح

image description

الصور الأولى لاستقبال معهد الأورام لمرضاه بعد الترميم

image description

الليثى يتألق فى حفل كامل العدد بالساحل الشمالى

image description

حفل ميرفت وجدى فى ساقية الصاوى

image description

شيكابالا يتألق.. الزمالك يُسجل سباعية في شباك ديكاداها الصومالى

الأكثر قراءة

الغموض يسيطر على الصف الثانى الثانوى.. والتعليم لـ"لأولياء الأمور": "انتظروا البيانات الرسمية قبل العام الدراسى الجديد"

حبس أحمد الفيشاوي لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا"

أول تعليق من أحمد الفيشاوي على حكم حبسه

لهذه الأسباب.. قررت "القضاء الإداري" حجز دعوى إلغاء نظام التعليم بـ"التابلت"

حلاوة زمان

فريد الأطرش عاش قصة حب مع امرأة متزوجة.. شاهد كيف انتقم منها زوجها؟

في حورا نادر.. كمال الشناوي عن أمينة رزق: "الرجالة صدموها"

هل كان الفنان عبدالسلام النابلسى يكره الأطفال؟

عبدالوارث عسر يكشف سبب ظهوره الدائم مع محمد عبدالوهاب.. تعرّف على القصة

الصحة

احذر.. خطر الإفراط في تناول حقن الأنسولين وأدوية السكري

التوقف عن تناول الخبز يعرض الجسم لخطر كبير

الصين تعتزم تطبيق إجراءات جديدة لضمان إمدادات مستقرة للأدوية

احذر.. بعض الأطعمة ممنوعة لطفل التوحد

الرئيس نيوز

طائرات مقاتلة إسرائيلية تقصف غزة.. ردا على إطلاق الصواريخ

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا.. وأمطار على الجنوب

"حمدوك" رئيسا للحكومة السودانية.. و"المجلس العسكري" يحل نفسه غدا

بيراميدز يقصي الأهلي من كأس مصر بعد التغلب عليه بهدف تراوري

منوعات

عملية احتيال ماكرة.. زوجان يلفقان الحمل والولادة والوفاة لجمع المال

أعراض لا ينبغى تجاهلها ترتبط بمشكلات صحية خطيرة

خلى السعادة عادة.. 6 نصائح من أجل حياة أكثر راحة أهمها التوقف عن الاعتذار

تعرف على كمية العسل التي يمكن تناولها في اليوم

كشكول

عمر: ما ينشر علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الثانوية وغيرها اشاعات تهدف لاثارة البلبلة

"التراكمية".. أولياء الأمور والطلاب يبحثون عن إلغاءها ... ومتخصصون تواجه صعوبات في التطبيق

6 أسباب تعرقل تطبيق الثانوية التراكمية العام الدراسي الجديد

منح شهادة مزاولة المهنة لـ1897 معلما

إسلام سياسي

المجلس العسكري السوداني يشيد بدور مصر في أزمته

البحرين تستنكر الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حقل بترول الشيبة السعودي

صحيفة أمريكية: حان الوقت لإدراج قطر رسميًا "دولة" راعية للإرهاب

التفاصيل الكاملة حول مطالبة شباب الإخوان للقيادات بالإعتذار لمصر


زيت وسكر

كيف تشغل وظيفة قيادية بنجاح؟

3 حالات للترخيص للموظف بإجازة خاصة بدون أجر

الفلاحين: افتتاح السيسي للزراعات المحمية يبعث الاطمئنان

كيف تحمى الأغنام والماعز مع ارتفاع الحرارة

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
معارك قاسم أمين
ماجد حبته
صفحة السودان الجديدة
نرمين يسر
تألق يكن فؤاد السنهوري وغياب أحمد حلمي
بسنت حسن
لبسناكم طرح
المزيد

الثقافة

"مسئوليتك تجاه اﻷسرة والمجتمع" محاضرة ﻷطفال الأسمرات

"صيف بلدنا" يواصل فعالياته برحلة إلى قصر ثقافة طور سيناء (صور)

الثقافة تطلق إشارة بدء فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان المسرح القومى

وزير الثقافة تطلق إشارة بدء فعاليات دورة "المسرح القومي"

صفحتنا ع الفيس بوك