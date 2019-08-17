فريد الأطرش عاش قصة حب مع امرأة متزوجة.. شاهد كيف انتقم منها زوجها؟

عاش الفنان فريد الأطرش قصة حب كبيرة مع السيدة سلوى القدسي، وذلك على الرغم من زواجها وقتها من نور الدين القدسي.



وكانت قصة الحب بينهما واضحة لجميع أصدقائهما وحتى إلى زوجها والذي كان يتقن السحر وتفنن في وضع سحر لفريد الأطرش حتى يفرق بينه وبين زوجته، قبل أن يكتشف الأطرش ذلك عن طريق الصدفة.



وكان انتقام نور الدين القدسي من زوجته غريبًا من نوعه، فقد كان ثريًا لدرجة كبيرة ولكنه عمد إلى إخفاء ثروته وممتلكاته كلها عن زوجته وأطفاله الثلاثة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، ولم تتمكن سلوى القدسي من الوصول لأصول ثروته أو الأصول أو أي مستند عنها.



ولجأت سلوى القدسي، إلى الاستعانة بزوجته الأولى وذلك حتى تتمكن من الوصول لثروته لتضمن حق أولادها وحق أولاده من زوجته الأولى.



يذكر أن فريد الأطرش عاش قصص حب مع العديد من النجمات، ولكن الوحيدة التي خطبها ولم يمهله القدر للزواج منها كانت السيدة نهلة القدسي، حيث تعد هي الخطيبة الرسمية والوحيدة لفريد الأطرش طوال حياته.



