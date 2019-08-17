شاهد.. أول تعليق من تركي آل شيخ بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز

علق تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني الحالي، على هزيمة الأهلي أمام بيراميدز، بهدف نظيف، في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، بعدما فشل المارد الأحمر في الفوز على بيراميدز للمرة الثالثة على التوالي.



وقال "آل الشيخ"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "مع نخبة شعراء وملحنين مصر الحبيبة.. الميريا (روح الفانلة الحمرا) 3-0، مبروك لبيراميدز اللي بيفوز بتخصص.. النية النيييية".