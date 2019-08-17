اعتماد 3292 عقد عمل وشهادات استمرارية للمصريين بالإمارات

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة، اعتمد 2442 عقد عمل وشهادة استمرارية، فضلا عن مراجعة واعتماد 850 تأشيرة عمل، وتفويض لشركة إلحاق عمالة بجلب 60 فرصة عمل لعمالة مصرية، وتوفير 18 فرصة عمل داخلية لعمالة مصرية من قبل المكتب، وذلك خلال شهر يوليو 2019.



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بأبوظبي ياسر أحمد عيد، حول إجمالي المستحقات المالية المحصلة من حل شكاوى العمال المصريين بالإمارات، أشار إلى أنه تم تحصل 10 آلاف و719 درهمًا اماراتيًا أي ما يوازي 48 ألفًا و342 جنيها مصري تقريبا.



وأوضح، أن مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي تلقى 21 شكوى من العمال المصريين تم حل 8 شكاوى منها بالطرق الودية، وإحالة شكوى واحدة للقضاء، ومازالت هناك 12 شكاوي تحت البحث والدراسة، فضلا عن الرد على أكثر من 500 استفسار من خلال المكتب مباشرة، وعمل 5 زيارات ميدانية لعدد من المنشآت والمصالح الحكومية لحل شكاوى المصريين بها، فضلا عن اللقاءات مع ممثلي الجالية المصرية، لحل عدد المشاكل التي تصادف العمالية المصرية.



ويقوم المستشار العمالي بالتواجد بصفة دائمة يوم الثلاثاء من كل أسبوع بمقر القنصلية العامة بدبي لممارسة العمل وحل الشكاوى العمالية والتواجد مع العمالة المصرية بالإمارة، واستقبال مئات الاستفسارات وحل الشكاوي العمالية سواء تليفونيا أو بصفة شخصية، فضلا عن عمل زيارات للمستشفيات وخاصة حالات الإصابة للعمالة المصرية.