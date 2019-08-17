السيسي خلال افتتاح 1300 صوبة زراعية: نعمل على ضبط السوق وزيادة المعروض

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن السوق المصرية كبيرة، وما يتم عمله من مشروعات الصوب الزراعية هو عملية ضبط لآليات السوق وزيادة المعروض.



ووجه الرئيس السيسي، اللواء محمد عبدالحي محمود، رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، بضرورة التنسيق مع رجال الأعمال والتجار وكبار المزارعين وعمل توازن فى الأسواق، وكذلك التنسيق مع وزارة الزراعة ليكون هناك مسار متوازن لضبط الأسواق.



وأكد السيسي، أنه لا بد من التنسيق، مع غرف التجارة، حتى يكون المسار صحيحًا، ويزيد إنتاج المحاصيل الزراعية.



ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم السبت، عددًا من المشروعات تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.