الجيش الليبى يستهدف رتلًا جديدًا لفصيل تشادى بمرزق

شن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، صباح اليوم الجمعة، سلسلة ضربات جوية استهدفت رتلًا لفصيل تشادي مسلح قرب منطقة فنقل كان قادمًا من جنوب أم الأرانب في إتجاه مدينة مرزق لدعم قوات الارهابي حسن موسى، حسبما أفاد المرصد الليبي في خبر عاجل.



وتقوم الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ مطلع الأسبوع، ضمن عمليات تأمين الجنوب وحفظ سيادة الدولة، بدوريات استطلاعية جوية وبريّة مُكثفة.



وأكد الناطق العسكري للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي أمس، أن القوات المسلحة خاضت مواجهات ضد المرتزقة التشاديين وتنظيم داعش في مدينة مرزق جنوبي البلاد وسيطر عليها بالكامل.



وأشار إلى أن القوات تحاصر بقايا من فلول المرتزقة في مرزق ومقاتلات سلاح الجو دمرت رتلا للمعارضة التشادية جنوب المدينة.



وتعاني مدينة مرزق منذ أسابيع من هجمات متكررة من قبل مجموعات مسلحة مختلفة الانتماءات، من بينها مجموعات تابعة للمعارضة التشادية، وأخرى يرجح تبعيتها لشورى بنغازي وغيرها.