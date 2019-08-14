استقرار أسعار المانجو في العيد

قال ناجي نجيب عضو شعبة الخضار والفواكه، بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار المانجو طوال أيام العيد نتيجة وفرة المعروض في الأسواق.



وأضاف نجيب أن أسعار المانجو العويس تتراوح بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو الهندي ما بين 14 و20 جنيهًا للكيلو، وكيلو المانجو فجر كلان مابين 15 و20 جنيهًا، والمانجو تومي ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.



وسجل سعر المانجو تيمور مابين 10 و20 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو المانجو زبدية ما بين 9 و13 جنيهًا، أما المانجو البلدي سجلت مابين 5 و10 جنيهات، والمانجو الفص بـ40 جنيها.



وسجلت المانجو، الفونس أسعارًا تتراوح بين 14 و20 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو دبشة ما بين 8 و12 جنيهًا للكيلو، وكيلو المانجو صديقة مابين 14 و20 جنيهًا، والمانجو جولك ما بين 12 و18 جنيهًا للكيلو.