السفير الأمريكى لدى روسيا: واشنطن لا تخطط لنشر صواريخ فى أوروبا

قال السفير الأمريكي لدى روسيا جون هنتسمان:" إن الولايات المتحدة لا تخطط لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا".



وأضاف لإذاعة "صدى موسكو" الروسية اليوم الأربعاء: "لقد كان هناك الكثير من التكهنات حول هذا الموضوع، ولكنه لم يُناقش في اجتماعاتنا مع القيادة الروسية"، مشيرًا إلى وجود تهديدات مستمرة للولايات المتحدة بهذا الشأن ".



وأوضح السفير الأمريكي لدى روسيا أن وزير الدفاع الأمريكي الجديد أكد أنه حتى لو كانت هناك حاجة لأنظمة أسلحة من هذا النوع، فمن المرجح أن تُنشر في السلسلة الأولى من الجزر بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وليس في أوروبا.



يُذكر أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، قد أعلن مطلع أغسطس الجاري أنه يؤيد فكرة نشر صواريخ متوسطة المدى تطلق من الأرض في آسيا.



وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت رسميًًا من معاهدة التخلص من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفيتي فى 1987 بسبب ما قالت إنه انتهاك من جانب روسيا للمعاهدة.



ونفى الكرملين المزاعم الأمريكية هذه، كما أعلنت الخارجية الروسية، أن سريان معاهدة حظر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى قد انتهى اعتبارًا من 2 أغسطس الحالي على خلفية انسحاب الولايات المتحدة منها.