الأربعاء 14 أغسطس 2019 الموافق 13 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

الدفاع الروسية: مروحيات "صياد الليل" تدمر عدة أهداف في وقت واحد

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:21 ص
مروحيات صياد الليل
مروحيات صياد الليل
وكالات
طباعة
ads
أكدت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن مروحيات "مي 28-إن إم" المعدلة الجديدة ولقبها "صياد الليل"، ستملك قدرات غير مسبوقة، وقد يحصل عليها سلاح الجو الروسي قريبا.

ومن أبرز ما ستحصل عليه هذه المروحيات هو قمرة قيادة تعتبر الأكثر أمانا بالنسبة لمقصورات المروحيات العسكرية في العالم.

وتتميز هذه الطائرات بمعدات رصد وتصويب متطورة تمكنها من متابعة وتدمير هدفين معا في وقت واحد، وستحصل على صواريخ موجهة يمكنها تدمير مدرعات وتحصينات العدو على مسافة 25 كلم، وإصابة الأهداف في الليل أو في ظروف الطقس السيئة وانعدام الرؤية.

كما سيحظى طيارو هذه المروحيات بخوذات متطورة تعمل بتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، يمكنها عرض معلومات الطيران أو خريطة رصد أهداف العدو أمام أعين الطيارين مباشرة، وستحصل مروحية "مي 28-إن إم" نفسها على أنظمة رصد متطورة تعمل مع تلك الخوذ لرسم خريطة ثلاثية الأبعاد لمحيط الطائرة والأهداف التي ترصدها.

وسوف تحصل "مي 28-إن إم" على أنظمة رصد وإنذار مبكر لحمايتها من الصواريخ الحرارية، وأنظمة ليزرية تعمل على التشويش وتضليل الصواريخ الموجهة، وستزود بأنظمة خاصة لقذف الطيار من قمرة القيادة بشكل جانبي في حال تعرضت لإصابة أو توقفت محركاتها عن العمل في الجو.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أبرزها "القهوة".. 4 مشروبات للتخلص من آلام الركبة والمفاصل

منذ حوالي 22 ساعة

هل كان معتز مطر وراء تسريب خبر وفاة أيمن نور؟

منذ يومين

قرار عاجل من النيابة بشأن "خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسى والقنوات الناقلة

ads

الصور

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

image description

بالصور.. ذبح وتوزيع 3 أضاحى على الفئات الأكثر احتياجا بمطروح

image description

الآلاف داخل حديقة الفسطاط في ثالث أيام العيد

image description

بـ"الطبلة والألوان".. الأطفال يحتفلون بالعيد في حديقة الحيوان

الأكثر قراءة

مفاجأة.. خبر وفاة أيمن نور يكشف زواجه الجديد

جريمة شرف.. تفاصيل ذبح فتاة وعشيقها على يد والدها فى البحيرة

بعد السخرية منه.. أنباء عن وفاة "رجل العجلة"

حقيقة وفاة رجل الأعمال حسين سالم فى إسبانيا

ستوديو

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات الذروة

فريد الأطرش يحتفل بعيد ميلاد حبيبته بحضور عبدالحليم.. صور

هاني شاكر يستعد للسفر إلى تونس.. تعرف على التفاصيل

مساعد وزير الداخلية الأسبق: مكافأة الشرطة إحساس الشعب بالأمان (فيديو)

رياضة

الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يقرر إيقاف خمسة رباعين روس

تعيين أول سيدة لمراقبة مباراة في التصفيات الآسيوية

"روني" يضع خطة للإقلاع عن المشوربات الكحولية

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسى والقنوات الناقلة

الرئيس نيوز

خاص| 5 أسباب تدفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة قريباً

طقس رابع أيام العيد: يوم حار على جميع الأنحاء والعظمى في القاهرة 39

يعمل على نظامي أندرويد وآي فون.. بدء التشغيل التجريبي لتطبيق "ادرس في مصر"

الخشت: إصلاحات "معهد الأورام" لم تتوقف لحظة واحدة خلال إجازة العيد

منوعات

تعرف على أخطر الطائرات الحربية الروسية

أول تجربة لإدارة المهرجان الموسيقي من داخل المحطة الفضائية

بمناسبة اليوم العالمي.. حقائق مذهلة عن استخدام اليد اليسرى

عرض هيكل ديناصور للبيع في دبي بـ14 مليون درهم

كشكول

5 كليات باختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية

وزير التعليم العالي يعلن بدء التشغيل التجريبي لتطبيق "ادرس فى مصر" على الهاتف المحمول

لا أسوار ولا نظام غذائي.. مدينة "المنوفية" قنبلة مؤقتة بجامعة الأزهر

الأحد.. بدء التحويل بين كليات جامعة الأزهر

إسلام سياسي

إخواني منشق: هدف الجماعة من اعتصام رابعة هو تقسيم مصر

فرنسا تواصل دعمها لضحايا داعش من الإيزيديين

التحالف يقصف مواقع لميليشيا الحوثي في صعدة

الخلافات تضرب جماعة الحوثي في اليمن


زيت وسكر

خوفا من احتراقها..9 نصائح من الكهرباء للحفاظ على الأجهزة الكهربائية

خلال العيد ..احالة 25 محضرا في كفر الشيخ للنيابة لعدم وجود شهادات وعدم الاعلان عن الاسعار

شهريا . . صرف سلع بمبيعات 130 مليون جنيه علي البقاليين بكفر الشيخ

الاسماك

” تسويق الاسماك ” : غدا . . 26 فرعا يطرح جميع انواع الاسماك بتخفيضات 25%

مقالات الرأي
منى رجب
.. والعيد فرحة رغم الأحزان
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
جرائم الإخوان ضد القضاء
ماجد حبته
حدث فى 14 أغسطس
المزيد

الثقافة

العثور على حفريات" بطريق "بحجم الانسان فى نيوزيلندا

انتقادات لمسؤول أميركي تلاعب بقصيدة "تمثال الحرية"

غدا.. احتفال القومي للمسرح بعيد الأضحى المبارك

فنون العريش تضىء سماء شرم الشيخ.. صور

صفحتنا ع الفيس بوك