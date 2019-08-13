استقرار أسعار الفاكهة في الأسواق

شهدت أسعار الفواكهة اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار بشكل عام في الأسواق تزامنًا مع اليوم ثالث أيام عيد الأضحى.



وقال ناجي نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية في القاهرة، إن سعر البرتقال الصيفي تراوح بين 3.5 و7 جنيهات، والتفاح المصري بين 6 إلى 9 جنيهات، والكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، والجريب فروت بـ 10 جنيهات والبطيخ من 4 إلى 6 كيلو بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيها.



وسجل العنب البناتي الأصفر ممن 4 إلى 6 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر من 4 إلى 8 جنيهات، وعنب كرمسن من 12 إلى 18 جنيهًا.



وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 17 إلى 21 جنيهًا، والشمام من 3 إلى 4.5 جنيهات، والخوخ 13 جنيه.