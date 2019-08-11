وزيرة التضامن تتابع مستويات استعداد لجان الإغاثة في العيد

تتابع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال عيد الأضحى المبارك مستويات استعداد لجان الإغاثة على مستوى محافظات الجمهورية؛ وكانت قد وجهت قبل عدة أيام بتفعيلها وتواجدها بصفة مستمرة على مدى 24 ساعة خلال أيام عيد الأضحى، إضافة إلى توجيهاتها بتوفير كافة مستلزمات الإغاثة مع توافر الكوادر المدربة بها لمواجهة أية طوارئ محتملة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم، أن الوزيرة أنابت مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية بزيارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية في أول أيام عيد الأضحى المبارك ومشاركة الأبناء بالدور في احتفالات العيد لإدخال البهجة والسعادة على نفوسهم على أن يتم تنفيذ برامج ترفيهية للاحتفال وتنظيم المسابقات وتقديم العدية والهدايا لهم إضافة إلى تنظيم زيارات للأماكن الترفيهية وتبادل الزيارات بين الأبناء بالدور المختلفة، بالإضافة إلى تكليف مديري المديريات بزيارة دور المسنين ومشاركة الآباء والأمهات احتفالات عيد الأضحى وتوزيع الهدايا عليهم.



‎ وفي السياق ذاته، تم التعاون والتنسيق بين مديريات التضامن الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي الذي تحرص عليه الدولة بكافة أجهزتها فقد تم وضع خطة لتوزيع لحوم الأضاحي على القرى والأسر الأكثر احتياجًا بالإضافة إلى تقديم بعض المساعدات المالية، كما تم تنظيم معارض للملابس يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.