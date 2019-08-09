بعد أيام على حادث معهد الأورام.. صحف أجنبية: مصر آمنة ومن أبرز وجهات السياحة

خمسة أيام مرت على حادث معهد الأورام الإرهابي الذي راح ضحيته ما يقرب من 20 شخصا وإصابة العشرات، ويعد هذا الحادث الأكثر دموية الذي يصيب القاهرة منذ شهر ديسمبر من عام 2016.



وتعاطف العالم بصورة كبيرة مع الحادث المصري، ولم تصدر أي دولة أجنبية نصائح بعدم السفر لمصر، وما حدث كان العكس، فعدد كبير من الصحف الأجنبية أوصت الأفراد بالسفر إلى مصر وعدم التأثر من هذا الحدث.



• تليجراف



وأوصت صحيفة "تليجراف" البريطانية، بزيارة مصر في العطلات الصيفية والشتوية المقبلة، مؤكدة على أنها من أفضل الدول للعطلات بالنسبة للبريطانيين.



وقالت المجلة، في تقريرها اليوم الجمعة، إن مصر عادت مرة أخرى للسياحة العالمية، بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية حيث نجحت في تخطي الأمر، وزادات معدلات السياحة البريطانية بها بصورة كبيرة.



وأشارت إلى أنه وفقًا لكبرى شركات السفر والرحلات وعلى رأسها توماس كوك فإن الطلب على مصر لم يقل، فهي مازالت تتمتع بكونها واحدة من أفضل مناطق الجذب السياحي في العالم.



• ترافيلر



بينما أكد موقع "ترافيلر" الاسترالي، أمس الخميس، أن مصر تعد من أفضل 3 دول لقضاء العطلات بالنسبة للاستراليين.



وتابعت أن مصر تتمتع بنقاط جذب سياحية جيدة للغاية، كما أنها تسهل عمليات السفر إليها بالتأشيرات الإلكترونية.



وأوضحت أنه مصر تأتي في مقدمة الدول التي يفضلها الاستراليين لسهولة السفر إليها، بالإضافة إلى نقاط الجذب السياحية الكثيرة التي تملكها بلد الفراعنة.



وأوضح أن مصر تشتهر بالبحر الأحمر ومدينة شرم الشيخ التي بها عدد كبير من نقاط الجذب السياحية، وازداد الأمر سهولة، بعد أن قررت مصر منح الأستراليين تأشيرات إلكترونية وهو ما يسهل السفر لبلاد الأهرامات بصورة كبيرة.



• إكسبريس



وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، بعد ساعات من الحادث إن مصر آمنة والسفر إليها ليس به أي مشاكل.



وأضافت أن مصر ليست استثناء عن العالم الذي يشهد حوادث إرهابية بشكل دوري، وهذا لا يعني عدم السفر إليها، فالقاهرة مازالت من أكثر المدن الآمنة للسياح البريطانيين.



وأوضحت أن وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية، لم تصدر أي تحذيرات من السفر لمصر، ولم تعلق عمل الخطوط الجوية مرة أخرى.



وأكدت أن هناك نحو 415000 مواطن بريطاني زارو مصر عام 2018، وكانت زيارتهم خالية من المتاعب تقريبًا.