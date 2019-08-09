الجمعة 09 أغسطس 2019 الموافق 08 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

بعد أيام على حادث معهد الأورام.. صحف أجنبية: مصر آمنة ومن أبرز وجهات السياحة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:59 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
طباعة
ads
خمسة أيام مرت على حادث معهد الأورام الإرهابي الذي راح ضحيته ما يقرب من 20 شخصا وإصابة العشرات، ويعد هذا الحادث الأكثر دموية الذي يصيب القاهرة منذ شهر ديسمبر من عام 2016.

وتعاطف العالم بصورة كبيرة مع الحادث المصري، ولم تصدر أي دولة أجنبية نصائح بعدم السفر لمصر، وما حدث كان العكس، فعدد كبير من الصحف الأجنبية أوصت الأفراد بالسفر إلى مصر وعدم التأثر من هذا الحدث.

• تليجراف

وأوصت صحيفة "تليجراف" البريطانية، بزيارة مصر في العطلات الصيفية والشتوية المقبلة، مؤكدة على أنها من أفضل الدول للعطلات بالنسبة للبريطانيين.

وقالت المجلة، في تقريرها اليوم الجمعة، إن مصر عادت مرة أخرى للسياحة العالمية، بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية حيث نجحت في تخطي الأمر، وزادات معدلات السياحة البريطانية بها بصورة كبيرة.

وأشارت إلى أنه وفقًا لكبرى شركات السفر والرحلات وعلى رأسها توماس كوك فإن الطلب على مصر لم يقل، فهي مازالت تتمتع بكونها واحدة من أفضل مناطق الجذب السياحي في العالم.

• ترافيلر

بينما أكد موقع "ترافيلر" الاسترالي، أمس الخميس، أن مصر تعد من أفضل 3 دول لقضاء العطلات بالنسبة للاستراليين.

وتابعت أن مصر تتمتع بنقاط جذب سياحية جيدة للغاية، كما أنها تسهل عمليات السفر إليها بالتأشيرات الإلكترونية.

وأوضحت أنه مصر تأتي في مقدمة الدول التي يفضلها الاستراليين لسهولة السفر إليها، بالإضافة إلى نقاط الجذب السياحية الكثيرة التي تملكها بلد الفراعنة.

وأوضح أن مصر تشتهر بالبحر الأحمر ومدينة شرم الشيخ التي بها عدد كبير من نقاط الجذب السياحية، وازداد الأمر سهولة، بعد أن قررت مصر منح الأستراليين تأشيرات إلكترونية وهو ما يسهل السفر لبلاد الأهرامات بصورة كبيرة.

• إكسبريس

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، بعد ساعات من الحادث إن مصر آمنة والسفر إليها ليس به أي مشاكل.

وأضافت أن مصر ليست استثناء عن العالم الذي يشهد حوادث إرهابية بشكل دوري، وهذا لا يعني عدم السفر إليها، فالقاهرة مازالت من أكثر المدن الآمنة للسياح البريطانيين.

وأوضحت أن وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية، لم تصدر أي تحذيرات من السفر لمصر، ولم تعلق عمل الخطوط الجوية مرة أخرى.

وأكدت أن هناك نحو 415000 مواطن بريطاني زارو مصر عام 2018، وكانت زيارتهم خالية من المتاعب تقريبًا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمين بطلائع حسم الإرهابية

منذ يومين

سعر "الدولار" فى البنوك اليوم الخميس 8 أغسطس 2019

منذ حوالي 3 ساعات

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق تعود للتمثيل بـ"جبر خاطر"

منذ حوالي 22 ساعة

"متحاولش ترن عليا".. نص مكالمة شقيق منفذ انفجار معهد الأورام مع إرهابي (تسجيل صوتي)

ads

الصور

image description

حملة نظافة موسعة بشواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

image description

"في حميثرة سوف ترى".. الآلاف يتوافدون لحضور مولد "الشاذلي"

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

الأكثر قراءة

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق تعود للتمثيل بـ"جبر خاطر"

المتهم بالعنصرية ضد صلاح يكشف تفاصيل الواقعة

فيديو.. لحظة توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد لعائلته قبل تنفيذ تفجير معهد الأورام

أهالي قرية منفذ تفجير "معهد الأورام": متشدد من عائلة إخوانية.. وشارك في فعاليات الجماعة بعد 2013

ستوديو

بالصور.. العرض الأول لفيلم "التابون" بنادي السينما المستقلة

مجدي أحمد علي ينضم لأكاديمية فنية رغم انشغاله بفيلمه الجديد

"نورا تحلم" يأخذ هند صبري لـ تورنتو

كورال أطفال الأوبرا يضم أصوات جديدة ..تعرف على التفاصيل

رياضة

المتهم بالعنصرية ضد صلاح يكشف تفاصيل الواقعة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوريتش سيتى اليوم

التشكيلة المتوقعة لفريق ليفربول أمام نوريتش سيتى الليلة

مدبولي: سأبذل قصارى جهدي مع الإسماعيلي لأكون إضافة قوية

الرئيس نيوز

لندن تغرق في الظلام

فؤاد الثاني يقضي إجازة الصيف في الساحل الشمالي (صور)

خاص.. حذف موظفى الضرائب من التموين بسبب ارتفاع مكافآتهم

وزير البترول الأسبق: تحويل استهلاك المنازل من البوتاجاز إلى الغاز الطبيعي يوفر 20 مليار جنيه

منوعات

تعرف على عقوبات مخالفة تعليمات الحج بالسعودية

كيف تتجنب أشعة الشمس خلال أداء مناسك الحج

باندا تضع توأمين في حديقة حيوان بلجيكية

دراسة: انخفاض حاد في أعداد حيوانات المياه العذبة الضخمة بأنحاء العالم

كشكول

جامعة الأزهر تحتفل بتخريج الدفعة ( 43 ) من كلية الصيدلة بالقاهرة

لقاء مفتوح يجمع قيادات جامعة الأزهر والطلاب الجدد.. 19 أغسطس

مدرسة المقاولون العرب بالقليوبية تعلن قبول طلاب جدد

"التعليم العالي" تنفي توجيه تبرعات معهد الأورام لمشروعات أخرى

إسلام سياسي

داعية سلفي: الإخوان جماعة مجرمة يجب على المجتمع الوقوف ضدها

عبدالفتاح مورو يترشح رسميًا لانتخابات رئاسة تونس

"الأختان".. رحلة شقيقتين من النرويج إلى صفوف تنظيم داعش

باحث سوداني: طرد 200 إخواني مصري من الخرطوم قريبًا


زيت وسكر

تعرف على تحذيرات المترو للركاب خلال العيد

592 مليون جنيه لإنشاء شبكات الصرف المغطى بالمحافظات

ضمن “نور حياة” صناع الخير وتحيا مصر يستهدفان الكشف على عيون 1000 مواطن خلال يومين

3 آلاف ريال سعودي غرامة مالية على صاحب العمل بالسعودية لتأخره صرف أجر العامل

مقالات الرأي
بسنت حسن
على مَنْ نطلق الرصاص؟
د.كريمة الحفناوى
قانون التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات
مؤمن المحمدي
روح الفؤاد
اميرة ملش
أميرة ملش تكتب: تفجيرات الحور العين
المزيد

الثقافة

رئيس اتحاد كتاب مصر: فرع النقابة الجديد بالقليوبية منارة لنشر الثقافة الوطنية

كورال أطفال الأوبرا يضم أصواتًا جديدة

الربط بين التصميم الداخلي والخارجي للمباني التراثية بمكتبة الإسكندرية

اتحاد كتاب مصر يدشن الموقع الإلكترونى للنقابة

صفحتنا ع الفيس بوك