انفجارات بمستودع ذخيرة تركى قرب الحدود السورية

أفادت وسائل إعلام تركية بسماع دوي سلسلة انفجارات، فجر اليوم الجمعة في مستودع ذخائر في مدينة الريحانية التركية قرب الحدود مع سوريا.



وبحسب قناة "إن تي في" التركية، هزت سلسلة من الانفجارات مستودع للذخيرة في الريحانية التابعة لولاية هطاي جنوبي تركيا بالقرب من الحدود مع سوريا، في وقت مبكر من اليوم الجمعة وتم إجلاء السكان من المنازل القريبة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.



وقالت القناة إن سبب الانفجارات لم يتضح بعد، وجرى إغلاق المنطقة المحيطة بمكان الحادث.