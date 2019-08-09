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محافظات

استشهاد حالة جديدة من مصابى حادث معهد الأورام

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 03:12 ص
معهد الأورام
معهد الأورام
الغربية - حسام فوزي جبر - شريف عبد الغنى
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شُيعت، مساء أمس، الضحية الثالثة عشر من أهالي قرية ميت حبيب، التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، حيث قام المئات من أهالي القرية بتشييع جثمان الضحية رقم 13 من أبناء القرية الذين دفنوا بمقابرها، وتدعى عفاف دوابة، والتي توفيت متأثرة بإصاباتها في حادث تفجير معهد أورام القاهرة.

كانت القرية قد شيعت فى الساعات الأولى من الأربعاء، جثامين 12 من أبناء القرية، بينما تم دفن ثلاث آخرين بمقابر البساتين بالقاهرة، والذين استشهدوا جميعًا جراء حادث تفجير معهد اورام القاهرة، أثناء عودتهم من حفل خطوبة فتاة من أبناء القرية بالقاهرة.

وخرجت القرية بالكامل لاستقبال الجثامين، وأديت صلاة الجنارة على الشهداء بمسجد بلال بن رباح، وتم تشييعهم لمثواهم الأخير وسط هتافات منددة بالإرهاب الأسود.

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