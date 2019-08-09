المنتج سيف عريبى يعلن تعاقده مع المطرب عماد كمال

تعاقد المنتج والموسيقي "سيف عريبي" مع الفنان الشاب "عماد كمال" على إنتاج عمل فني جديد، من المقرر أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة به خلال الأيام المقبلة.



وأعلن سيف عريبي عن هذا العمل عبر صفحته الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي مع نشر صورة تجمعه بالمطرب عماد كمال.



الجدير بالذكر أن المطرب "عماد كمال" هو الصوت الأصلي لكافة الأغنيات التي قدمها الفنان أكرم حسني، وكذلك أحمد فهمي في برنامج أبو حفيظة ومسلسل الواد سيد الشحات وريح المدام، كما اشتهر بأغنية "بسبوسة" من مسلسل الوصية والتي غناها مع المطربة بسنت النبراوي.

