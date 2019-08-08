"أرسانيوس" يترأس نهضة أول أيام صوم العذراء بإيبارشية الوادى الجديد

صلي الأنبا أرسانيوس، أسقف إيبارشية الوادي الجديد، أمس أول، أيام نهضة صوم العذراء مريم، بكنيسة السيدة العذراء مريم بمقر المطرانية.



وشارك معه في الصلاة آباء الكنيسة وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة، وعقب صلوات العشية ألقى نيافته كلمة روحية عن حياة العذراء مريم.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر أصوامها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، يوم 7 من الشهر الجاري، والذي يستغرق 14 يومًا مُتصلة تنتهي يوم 22 بقداسات عيد العذراء.



ويعتبر صوم السيدة العذراء من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، أسوة بصوم الرسل الذي احتفلت به الكنيسة في يوليو الماضى، وتصنف الأصوام بالدرجة الثانية كونها أصوام لا ترتبط بقضية الخلاص المسيحي، وبناء عليه تسمح الكنيسة بتناول المأكولات البحرية طيلة الصوم فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع.

