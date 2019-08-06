استاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك المحلية والأفريقية

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ملعب استاد القاهرة ليكون الملعب الأساسي لمباريات الزمالك محليا وقاريا في الموسم الجديد.



وكان الزمالك حصل على موافقة هيئة استاد القاهرة على استضافة مبارياته، علما بأن الملعب البديل حال عدم جاهزية استاد القاهرة أو انشغاله باستضافة مباريات أخرى، سيكون ملعب بتروسبورت.



ولعب الزمالك أغلب مبارياته في المواسم الماضية على ملعب بتروسبورت حيث كان الملعب الأساسي له.



ومع عودة استاد القاهرة لاستقبال المباريات منذ بطولة كأس أمم أفريقيا، التي أقيمت في مصر، سارع الأهلي والزمالك للحصول على موافقة بشأن إقامة مبارياتهما عليه باعتباره المعلب الأساسي لهما عبر سنوات طويلة.