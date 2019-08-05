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سياسي

تفاصيل نتائج تنقية حاملى كارنيه 2016 من غير المشتغلين فى المحامين

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:20 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد و محمد جعفر
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صرح طلعت البدري، المشرف العام على أعمال نقابة المحامين، رئيس لجنة تنقية الجداول بنقابة المحامين، اليوم، بأن اللجنة بعد تلقيها لأوراق تجديد العضوية للمحامين حاملي كارنيه 2016، تعمل بكل جهودها لمراجعة جميع الأوراق، التى وصل عدد المتقدمين بها إلى 3400 محام، وذلك تحت إشراف مجلس النقابة العامة، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين.

وأوضح البدري أن أوراق تجديد كارنيه 2016، بعد فحصها، تم تقسيمها لأربع مجموعات، المجموعة الأولى وهي للذين تقدموا بجميع أوراقهم كاملة، وتم تفعيلها بداية من أول أغسطس الحالى، وعليهم التوجه للنادي النهري بالمعادي لتسلم كارنيه عام 2019، والمجموعة الثانية وهي للذين تقدموا بأوراقهم، وبها نقل وإعادة للسنة التي تم حذفها من سنوات المعاش، وعليهم التوجه للنادي النهري لدفع الرسوم واستكمال الأوراق المطلوبة.

وأضاف أن المجموعة الثالثة أخذت زوال عضوية، وذلك لوجود نقص في أوراقهم، أو لم يتقدموا بها، وعليهم الرجوع للنقابة العامة، بأعمال سابقة بثلاث سنوات قبل الزوال، مثل الذين تموت مزاولتهم في عام 2016 فعليهم أن يأتوا بأدلة اشتغال عن أعوام 2013، و2014 و2015. ومن استطاع تقديم هذه الأوراق، فسيحتفظ بكل السنوات السابقة، وجميع حقوقه محفوظة. وبالنسبة للمحامي الذي لم يتقدم بأي أوراق تثبت اشتغاله في أي من السنوات السابقة، فهذا تتم إعادة قيده على حسب درجته، سواء جدول عام مع ابتدائي، أو جدول عام مع استئناف، وليس له أي شيء في السنوات السابقة، لأن إعادة قيده تتم من تاريخه.

وأشار إلى أن المجموعة الرابعة خاصة بالذين تقدموا بأوراق مزورة تزويرًا فاضحًا، لا يحتاج إلى الرجوع للشهر العقاري، ولا المحكمة لإثباته، وتم تحرير بلاغات للنيابات الجزئية المختصة التابع لها المحامي، لافتًا إلى أنه تم أخذ جميع شهادات التحركات، التي بها شك في عدم صلاحيتها، وتم إرسالها لإدارة الجوازات للتأكد من صحتها.

وأكد أن النقيب العام حينما اطلع على نتائج الأوراق، قد أمر بإعادة مراجعة الأوراق التي أخذت زوال عضوية، مناشدا المحامين التحلي بالصبر لحين إعادة مراجعة الأوراق، وفي حالة ثبوت استحقاق المحامي للكارنيه، سيتم على الفور إصداره.
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